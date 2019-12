Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu valis järgmiseks kaheks aastaks endale uue juhi. Selleks sai riigikogu liige, Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal. Endine kahekordne minister Kristen Michal on nüüd ka Reformierakonna tulevane linnapeakandidaat Tallinnas. Ta kiitis, et läheb pealinnas kohalikke valimisi võitma ja seda vähemalt neljas linnaosas. Ka skandaalid ja tagasiastumine on Kristen Michalile teada asjad.