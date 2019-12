Advendi ehk jõuluootuse aeg on käes. Millised on teie pere jõulukombe? kas toad on juba ehitud ja jõulukingid ostetud? Uurime, milline on jõuluootuse aeg endise presidendi Arnold Rüütli, Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenbergi ja raadiohääle Rauno Märksi kodus.