Reporter: Sajandi swingigala «Modern Fox 35» - The Swingers, Mart Sander & Bel-Etage

„Sajandi swingigala“ on kontsert, kus kõlavad läbi sajandi ilma teinud hitid nii meilt kui laiast maailmast. Swingmuusika on pannud aluse kogu hilisemale levimuusikale, see on nähtus, millest alates jõuavad laulud ja tantsurütmid väga laia publiku ette.