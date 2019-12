Eesti toetab ÜRO kliimakonverentsil rohepööret

Sellepärast on ka tänavune kliimakonverents väga oluline, et poliitilises võtmes tuua tähelepanu jälle kliimamuutuste temaatikale ja saasteainete suurele tasemele atmosfääris. Sellel aastal on see lausa rekord rekordkõrguse saavutanud. Tegelikult ka need suured riigid võtavad täna meetmeid kasutusele kliimapoliitika elluviimiseks ja saasteainete vähendamiseks. Tegelikult ei saa öelda, et suured riigid meiega samas paadis ei oleks, küll aga on teatud riigid. Näiteks Hiina, mille kasvuhoonegaaside kogused, mitte ei vähene, vaid jõudsalt kasvavad. See ei näita aga seda, et nad ei ole meiega samas paadis või käiksid mõnda muud jalga. Pigem on põhiline mure ikkagi see, et tehnoloogia tehnoloogiline hüpe või areng lihtsalt võtab aega.