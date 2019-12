Must Reede on imeline aeg leida nii enda lähedastele kui ka endale odavate hindadega jõulukinke. Kuid Ameerikas, kuulsate ja rikaste maal on luksus selle hooaja märksõna. Ning mida teha, kui oma kontojääki vaadates tundub nagu vaataks kellegi telefoninumbrit? Just selliste inimeste jaoks korraldatakse sealkandis niiöelda viisakaid laatasid, kus näiteks mõne vanni eest peab välja käima suurema summa kui luksusauto eest.