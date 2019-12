Tuhanded võistlejad, õpilased, perekonnad ja muidu robootikahuvilised tulevad taas kokku, et ehitada roboteid, võistelda ning tutvuda tehnoloogia uusimate arengutega. Sel aastal on lisaks võistlustele end võimalik kohapeal proovile panna kõiksugu põnevates tehnoloogia- ja robootika töötubades. Tallinnas on käimas Robotex 2019, mis on suurem kui kunagi varem.