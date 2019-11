Selle nädala Arteris: NATOst, surmast ja Hiina iidsest võitluskunstist

Arteri kaanekangelanna on Eesti suursaadik NATOs Kyllike Sillaste-Elling. Kas NATO on sõjaline või kaitseorganisatsioon, kas eksisteerib feministlik välispoliitika ning mida õigupoolest sisaldab NATO püha graal ehk viies artikkel. Eesti diplomaat selgitab inimkeeli ära olulised maailma muutused, millel on väikese Eesti jaoks suur tähendus.