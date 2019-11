Kes oleks võinud arvata, et kurikuulsa telesaate Võsareporter võtteplatside hoonestukompeksile tehakse lõpp just Tartus! Tartu Lina tänava põrgu ehk odavateks üürikorteriteks kohendatud vana nakkushaigla lammutatakse! Tüli võib siiski tõusta, sest värvikal majarahval tuleb välja kolida juba selleks laupäevaks ja seda selleks, et kerkida saaksid taas uued moodsad kortermajad. Aga kuhu minna vanadel olijatel? Viimase paarikümne aasta vältel on põrguks hüütud maja elanikud andnud pidevalt tööd politseile.