Maaeluminister Mart Järvik on küll ametist prii, aga skandaal areneb edasi. Ametist vabastatud kantsler Illar Lemetti on mõista andnud, et Järvikuga seoses pole veel kõik avalikkuseni jõudnud. Tuli välja, et minister Järvik on üritanud jõuliselt sekkuda mitmesse PRIA menetlusse ja sellest oli juba augustis teadlik ka peaminister.