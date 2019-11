Legendaarsed Salmonid tulevad taas! 25 aastat tagasi jooksnud seriaalist Salmonid saab mängufilm. Film mis räägib Eesti esiperekonnaks, kus rahajumal on liigagi helde olnud. Neil on raha, võim, laia joont ja stiili. Veerand sajandiga on palju juhtunud, kuid Salmonid on jäänud selleks, kes nad olid! Reporter lööb filmivõtetel kaasa.