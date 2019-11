Kas teie mäletate Mare Trallat? Naist, kes ei pelga inimesi šokeerida näiteks sellega, et võtab ennast paljaks, kui kusagil toimub midagi, mis tundub talle ebaõiglane. Mare Tralla on eestlasi segadusse ajanud juba 1990ndatest aastatest saati ja neid, kes temast aru saavad, on pigem vähe. Seetõttu elab Tralla poole kohaga Londonis, kus reporter Marian Võsumetsal õnnestus temaga kohtuda.