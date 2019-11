Eestis on vaid üks koht, kuhu narkootikumidest sõltuvusse jäänud noored saavad minna vabatahtlikult abi küsima. See on Kohtla-Järvel asuv Torujõe noortekodu. Praegu on seal ruumi 8 noormehele ja 8 neiule. Reporter uuris, mida on esimese 8 kuuga saavutatud.