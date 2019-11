Elu on ikka oma tõusude ja langustega. Vahest juhtub, et teid lüüakse elu poksiringis pikali ja te kuulate ööbikuid. Hull ei ole see, et teid löödi pikali, hull on lugu siis, kui te ringipõrandalt enam püsti ei saa. Kuidas läheb bakalaureusetöö plagiaadiga kuulsaks saanud nõmmelase Rainer Vakra elu? Selgub, et hästi. Naine ja laps on suureks abiks. Elu paistab olema lausa lill!