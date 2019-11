Tallinna parkimiskorda on ees ootamas muudatused. Aga mis need on? Seda veel keegi ei tea, kuid erinevad huvigrupid on öelnud, et tasuline parkimisala Tallinnas peaks laienema, sest parkimiskohtade ehitusnorm ajab kinnisvara hinnad liig kõrgeks ning tasuta parkimist pole olemas! Keegi maksab selle alati kinni! Vaja on uut Tallinna parkimise korralduse arengukava, sest eelmine arengukava lõppes juba viis aastat tagasi.