Pinged maaeluministri pärast on halvanud valitsuse normaalse töörütmi ning omavaheline suhtlus on jõudnud ultimaatumite tasemele. Pingete mahavõtmiseks tegi peaminister ettepaneku lasta asjasse selgust tuua erapooletul riigisekretäril, kellel on selle võimatu missiooni täitmiseks poolteist nädalat.