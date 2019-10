Saame nüüd tuttavaks uue tõusva superstaariga. Noel Moglia isa on itaallane ja ema eestlanna. Talle meeldib lisaks muusikale ka ronimine. Aga see ei veel kõik! Noel Moglia on ka superkokk. Miks muidu pani Noel kinni viimasel toidumessil konkursi ja võitis Eesti parima noorkoka tiitli. Muuhulgas saame kohe algavas loos ka teada, mida itaalia juurtega Noeli peres rohkem süüakse kas: kartulit või pastat?