Isamaaliidu põhiline valimisvedur viimastel valimistel oli teise pensionisamba vabaks laskmine. Valitsusliitu kuuluva Isamaaliidu juht Helir-Valdor Seeder on varem kinnitanud, et teise pensionisamba vabakslaskmise reform tuleb tänavu ära teha! Nüüd on mees aga meedias öelnud, et kui pensionireformi seadusena jõustumine peaks edasi lükkuma, ei näe ta selles midagi traagilist.