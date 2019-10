Reporter: Kuidas kommenteerib Mart Helme Kingo tagasiastumist?

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees, siseminister Mart Helme kinnitas "Reporterile", et erakond ei survestanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingot ametist lahkuma, samas mängis Helme mõttega, et järsku on rünnakud IT-ministri aadressil seotud e-valimistega teemaga.