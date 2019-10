OTSE: virtuaalreaalsus laiutab Tallinnas tiibu

Tipptehnoloogia trügib inmestele aina enam silmade taha kõrvade vahele. Kui see lause tundub ratsionaalsele mõistusele kaugeks jäävat, siis tuleb lihtsalt kujutlusvõime koju jätta ning virtuaalreaalsuse prillid endale ette ja kõrvaklapid pähe sättida ning vajutada «nuppe emotsionaalsel tasandil». Kõik saab paugupealt selgeks ja segaseks samal ajal, nii et ettevaatust, nõrganärvilistel võib see ootamatult vaiba jalge alt tõmmata.