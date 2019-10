Maailmakoristuspäeva ühepäevasest koristusmaratonist 21. septembril võttis osa rekordilised 20 miljonit inimest 180-st riigist. Ühe kooli noorte jaoks on aga peamine see, et Nublu, NOËP ja Kristel Aaslaid loosisid välja ühiskontserdi maailmakoristusest osa võtnud koolile.