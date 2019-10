Eesti kõige õnnetusterohkem ristmik on kurikuulus Riia ring, Tartus, Lõunakeskuse juures. Kui siiani oli teada, et tuleval aastal asutakse seda mitmetasandiliseks ehitama, siis nüüd on saanud Tartu linnavalitsus vihjeid, et ehitus võib sootuks ära jääda.