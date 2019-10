Daniel Sepp istus neli ja pool kuud naisepeksmise eest kinni. Nüüd on ta tagasi aga elektroonilise valve all ja peab käima krimaalhooldajale aru andmas oma meeleparandusest. Elektrooniline jalavõru pandi Sepale päev pärast koju saabumist. See andis talle võimaluse möödunud esmaspäeva õhtul Labori baaris uue sõbrannaga pidutsemas käia. Kas Danieli kahetsus eelmise kaaslase piinamise pärast on siiras?