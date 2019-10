Luminori panga pensionireformi arutelul tõdeti, et raske on ennustada teisest sambast loobujate hulka ja selle tegelikku mõju kogu süsteemile. Majanduseksperdite hinnangul on reaalne oht säästude lihtsalt ärakulutamiseks. On selge, et teise pensionisamba reform tuleb. Järgmine küsimus on aga mis saab edasi?