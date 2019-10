Valitsuse plaan teine pensionisammas vabatahtlikuks muuta kütab endiselt kirgi. Samal ajal kui Eesti Pank hoiatab, et pensionireform lööb kõige valusamalt peost suhu elavaid inimesi on Jüri Ratase valitsus veendunud, et nende plaanid on Eesti inimestele kasulikud ning vaesust juurde ei teki. Täna läks valitsuse pressikonverentsil teravaks.