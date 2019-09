Kas teie olete end tabanud mõttelt, et olete oma tööst väsinud, kuid midagi ette võtta ei saa kuna teil on lapsed. Te ei saa riskida. Katrin Karu võtis riski, jättis oma tulusa töö ja hakkas maalima. Täna on Katrin hinnatud kunstnik nii Eestis kui rahvusvahelisel turul.