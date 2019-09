Seda ei juhtu just iga päev, et kohtualune ennast kohtuotsuse ajaks kohtumaja tualetti lukustab ning annab kaitsja kaudu teada, et tervislikel põhjustel ei saa istungi osaleda. Seejärel hiilib majast välja ja kaob. Naftakuninganna ks tituleeritud Olga Kozlovskaja nii aga täna just tegi. Nelja aasta pikkusest vangistusest see käik teda siiski ei päästnud.