Kas Eestlased ei oska enam Euroopas võrkpalli mängida? Eesti võrkpallimeeskond on seni Hollandis jätkuvatel Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril tunnistanud kaotusi, mis mõjutab koondise enesekindlust. Eesti on raskes seisus, aga kaks mängu on alagrupis veel ees.