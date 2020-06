Urmas Sõõrumaa homses Arteris: Gerd Kanter lausa nõudis, et ma ei satuks enam imelikesse pealkirjadesse

Sõõrumaa sõnul töötas tal tol ajal Venemaal 56 linnas tuhandeid inimesi ning vahel tegi ta kaheksa lendu nädalas. «Ta ütles, et kui soovin, lükkab ta mu bioloogilise kella 10–15 aastat tagasi,» meenutas Sõõrumaa seda kohtumist ukrainlasega. «Usun, et seda ta tegigi. Tunnengi oma hinges, et olen umbes 35, heas vormis. Vähe on 35-aastaseid, kes suudavad minuga sama tempot hoida ja samu füüsilisi harjutusi teha.»

58-aastane Sõõrumaa ei eita, et on kulutanud oma ressurssi väga palju ja vahel asjatult, aga ütleb, et bioloogilist kella saab teatud harjutustega aeglustada. «Nagu ma ka kõigile sportlastele ütlen: jõud ei peitu pingutamise oskuses, vaid lõdvestamise oskuses. Välise jõuga ei lööda ühte kivi ka katki, aga sisemise jõuga lüüakse kümme kivi katki. Küsimus on selles, kuidas suudad oma sisemisi ressursse tunnetada.»

Kuid kuna ta tunnistab, et andis Gerd Kanterile kergejõustikuliidu juhatuses lubaduse, et ei satu enam imelikesse pealkirjadesse, siis suunas ta vestluse teistele teemadele – lugege lähemalt juba homsest Arterist.

Veel valgustab sellenädalane Arter läbi ülekuumenenud metsateemad. Lõuna-Eesti metsamees Andres Olesk näitab, kuidas emotsionaalselt ülesköetud huvi- ja survegrupid on külvanud Eesti metsade kohta moonutatud infot ja suisa valet. Tegelikkus on väga kaugel sellest dramaatilisest pildist, mis on rahva silme ette maalitud.

Venemaa esimese presidendi Boriss Jeltsini lesk Naina aga peab Moskva lähedases suvilas koroona-isolatsiooni ja vestleb Arteriga oma värvikast abikaasast.

Kuigi Eesti suurim väekontingent toodi Afganistanist ära juba kuus aastat tagasi, on seal endiselt kohal 35 eesti sõdurit – uurime, mida nad seal teevad.

Kuidas saada endale superkõhulihased? Arter avastas, et proffidel on selleks omad saladused ning sharpfit'i treeningkesekkonna looja Hendrik Oviir on lahkelt nõus neid jagama. Uskumatu, aga nähtava tulemuse annab kõigest kümme minutit pingutust.

Eesti lõpus on üks eriline kohvik, mida peavad kolm võru-setu sõsarat. Arter käis proovimas, milliseid hõrgutisi Eestimaa ääre peal antakse.

Arvamuse ja kultuurilisas AK on seekord muude teemade seas juttu ka Johannes Käbini mälestustest, Isaac Asimovi vennaskonnast ja erakondade nägudest.