Tõnu Õnnepalu Arteris: me kõik elame natukene Ameerika maailmas

Esikaaneintervjuu annab Arterile kirjanik Tõnu Õnnepalu, kes väidab, et suurt kirjandust ja suurt romaani, nagu tehti vanasti, ei saagi nüüdisajal enam tulla. Muude teemade seas räägib Õnnepalu, kes on veetnud viimasel ajal tükk aega Kanada metsade all, ka sellest, miks on kõige parem reisida üksinda ning mis vigu teevad inimesed, kui nad sõidavad maailma avastama.