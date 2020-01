Homses Arteris: kuidas läheb Puuluubil ja kes kirjutas Oskar Lutsu «Talve»?

Küllap juba teate, et uuel nädalal esilinastuval «Talve» filmil pole suurt pistmist Oskar Lutsu samanimelise teosega. Ent samas tuleb tõdeda, et ka Oskar Lutsu nime all ilmunud «Talve»-romaanil pole suurt pistmist armastatud rahvakirjaniku endaga. Tegelikult on enamiku «Talvest» kirjutanud viieklassilise haridusega põllutööline.