Homses Arteris: Krabi kooli vapustused ja maakera nigel tervis

Lehe kaanekangelane, äsja ekspeditsiooni Antarktika 200 üldjuhina jäisel mandril käinud äri- ja rännumees Tiit Pruuli tõdeb, et maakera tervis on halb, lausa väga halb. Ühtlasi märkas Pruuli pikal reisil, et mure Eesti käekäigu pärast ei jätnud teda maha ka kodust kaugel. Omaaegse Eesti valitsuse tagatoa liikmena ei salga Pruuli, et tema meelest ei ole asjad Eestis praegu sugugi hästi.