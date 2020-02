Homses Arteris: hundihirm, tsiklimess ja tippkirurg Sullingu ootamatu avaldus

Lehe kaanepersooniks on laupäeval 80 aasta juubelit tähistav endine tippkirurg Toomas Sulling, kes pikas ja sisukas intervjuus ei karda otse välja öelda, miks mehed on läbi ajaloo olnud paremad kirurgid kui naised. Nimelt sellepärast, et rasked lõikused tähendavad väga suurt füüsilist ja vaimset koormust. Nii nagu ei maksa mehi ja naisi panna võidu jooksma, ei maksa doktor Sullingu sõnul ka loota, et enamik naisi suudaks meestega võrdselt neli või viis tundi operatsioonilaua ääres vastu pidada.