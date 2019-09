Anu Saagimi õetütar Lisa Muru sattus Jaapani televisioonis otse-eetrisse. Kuidas see juhtus? Asi on selles, et Lisa saatis oma arhitektist isa Urmas Muru õhutusel oma mänguloomad reisile. Kõlab uskumatult, aga tõesti nii see on.