Tallinnas Õismäe tee 64 asuvas kortermajas, ühest korterist ja keldrist, leiti lõhkeainet, mürske ja pomme. Seoses juhtumiga jätkusid Kaitsepolitsei menetlustoimingud teisipäeva õhtust täna hommikuni. Maja elanikud said loa koju naasta ka täna hommikul kella 9 paiku. Reporterile rääkis üks samas trepikojas pommimehega elanud naisterahvas, et tal polnud õrna aimugi, et tema naabriks on hobipommimees. Loo moraal on: õpi tundma oma naabreid.