Esmamulje inimesest tekib esimese 3 sekundi jooksul ja selles mängib olulist rolli riietus. Kasvõi EKRE juhtide kaabude kandmine. Samas on Eesti võrdlemisi isane riik ehk on inimesi, kellele meeldib naispoliitikuid nende riietuse pärast kritiseerida. Sageli on rünnaku alla sattunud just president Kersti Kaljulaid.