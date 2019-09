Maailma tipppoliitikud on juba ammu taibanud, et edu saavutamiseks tuleb neil oskuslikult kasutada oma kehakeelt. See võimaldab neil jätta endas jõulise ja eduka juhi mulje. Õige kuvand on väga tähtis. Algab rubriik "Keha kõneleb", kus analüüsime mitteverbaalset võimumängu, kus ühtegi liigutust ei jäeta juhuse hooleks.