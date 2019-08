Fotografiska Tallinna sügishooaeg algas uue näituse avamisega, milleks on Briti kunstniku Alison Jacksoni humoorikas ja teravmeelne näitus “Tõde on surnud” (“Truth is Dead”). Jacksoni fotosilma eest pole kaitstud mitte ükski inimene - kuulsustega sarnanevate inimeste kaasabil loodud fotolavastused annavad vaatajale võimaluse piiluda staaride eraellu.