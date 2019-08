„Puit on end aastatuhandete jooksul tõestanud looduslik materjal, mis sobib meie maastikuga ja on jätkuvalt väga laia kasutusega taastuv ressurss,” ütles osaühingu Puitkatused juht Janek Käärd. „Kui räägime hinnast, siis seda meie trumbiks pidada ei saa, pigem jääb korralik puitmaterjalist katus samasse hinnaklassi keskmisest parema kivi- või valtsplekist katusega. Nende aluskonstruktsioonid on väga sarnased ja kui erinev on a­inult materjal, siis on oluline vahe, kui palju tööd tuleb ühe ja sama pinna katmiseks teha. Kui arvestada, et plekiga saab ühe liigutusega paika tõsta küllaltki suure osa katusest, võib meie materjalide puhul selleks vaja minna kordades rohkem aega. Odava pleki hinnaga me ei konkureeri, ent kui rääkida valtsplekist, võib maksumus jääda samasse suurusjärku.”