Mootorratas annab mõnusa vabaduse tunde, aga need, kes on külgkorviga tsikliga sõitnud, teavad rääkida, et see tunne on veelgi võimsam. Ligi sada külgkorvikat kogunes oma peremeestega Järvamaale, kaugeimad tulijad olid lausa Marokost ja Prantsusmaalt