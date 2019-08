Elektritõukerattad on muutunud meie tänavapildis tavapäraseks. Nendega läks nagu tavaliselt, kõigepealt asi ise ja siis alles hakkame mõtlema, et äkki peaks olema ka mõned reeglid. Nii sõidetakse nendega täna nii sõidu- kui ka kõnniteel, kiivritega ja ilma, kiirust piiramata ja kohta valimata. Juhtunud on ka esimesed õnnetused!