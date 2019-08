Seeder pensionireformist: inimesed, mõelge ise oma peaga

No selle juurde me ka jõuame, aga ma tahaks ära lõpetada, et see 4% läheks siis taastamisena esimesse sambasse ja 2% siis saab inimene välja võtta makstes tulumaksu ära. Aga ta võib ka kogu raha välja võtta, eks ole, see ei ole kohustus, see oleks täiendav võimalus, õigus. Aga see, mis puudutab nüüd, et inimene laristab kohe ära, minu arvates on see vastutustundetu väide, mis ei tugine mitte millelegi. Ka uuringud näitavad, et Eesti inimesed ei ole nii vastutustundetud ja ma ei arva küll, et kui inimesed nüüd oma raha kätte saavad, siis järsku tekib tohutu laristamise koht. Ma arvan, pigem inimesed käituvad konservatiivselt, et suur osa inimestest esialgu kindlasti jätkab teise sambaga, vaatab rahulikult. Kui tekib võimalus, tekivad ideed, küll nad siis välja võtavad ja seda ei ole vaja teha hoogtöö korras, et ma nüüd pean otsustama, keegi ei sunni midagi, inimene saab oma otsuse teha ka kuue kuu pärast või kahe aasta pärast või viie aasta pärast lahkuda, kui ta seda soovib või üldse mitte lahkuda, nii et mingit sundi ja massikampaaniat ei ole vaja teha. Kõige parem näide sellest, et inimesed käituvad vastutustundlikult praktikast on võtta meil see tulumaksuvaba miinimumi viissada eurot, mille me sisse viisime eelmise valitsuse ajal juba, kus inimesed käitusid ääretult alalhoidlikult ja konservatiivselt ja pigem krediteerisid riiki, ei tormanud nii-öelda maksimumina oma raha ära kasutama, vaid olid väga-väga tasakaalukad.