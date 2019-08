Otse Postimehest: Helir-Valdor Seeder pensioni II samba reformist

Miks Isamaa näib olevat vastu Keskerakonna soovile siduda pensioni II samba reform erakorralise pensionitõusuga? Kuidas on nii, et Isamaa on saanud oma valimislubaduse töösse, aga Keskerakonna erakorraline pensionitõus ootab ikka paremat majandusseisu? Mida vastab Seeder kriitikutele, kelle hinnangul on selle reformi näol tegemist tulevikuks mõeldud pensionirahade vastutustundetu laiali tassimisega, mis jätab tulevased pensionärid vaesusesse?