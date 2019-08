Valitsuserakondade juhid Jüri Ratas, Mart Helme ja Helir-Valdor Seeder kogunesid õhtul, et langetada otsused seoses järgmiste oluliste valimislubadustega, milleks on erakorraline pensionitõus ja penisoni teise samba reform. Reformierakondlase, endise rahandusministri Jürgen Ligi sõnul on mõlemad küünilised lubadused, mis viivad tulevased pensionärid vaesusesse.