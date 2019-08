Tallinnas Kalamajas tegutseb kanepikasvatus, mis on teadaolevalt ainuke seaduslik kanepifarm Eestis. Kanepi kasutamine narkootikumina on Eestis ebaseaduslik, samal ajal kui tööstuslik kanep on lubatud. Seaduse auk seisneb selles, et mõnel juhul saab ka tööstuslikust kanepist end pilve tõmmata.