"Ma vajan, et teeksite täna hommikul makseülekande". Vahepeal ka "Milline on meie pangakonto saldo?" Sellise sisuga kiri on üks tuhandest, millega püütakse inimesi lõksu meelitada, et neilt raha välja petta. Paraku mõni inimene saabki petta. Politsei kõige lihtsam soovitus: guugledage nime, mis kirjas, siis saate teada, kas tegu kelmiga või mitte. Või vaadake finantsinspektsiooni kodulehte, kus üleval kahtlased ettevõtmised.