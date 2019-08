120 aastat tagasi elas maailmas rohkem kui 100 000 tiigrit! Hetkel on neid uhkeid kaslasi vabas looduses maksimaalselt 4500. Rõõmustav on see, et number on kasvamas. Näiteks üheksa aastat tagasi oli tiigreid maailmas umbes 3 200 isendit.