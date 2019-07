Facebooki kaudu jagatud info põhjal on võimalik kindlaks teha, milline on teie poliitiline eelistus isegi kui te seda otse ei ütle. Sellise info kogumisega tegelevad firmad, mis müüvad selle info poliitilistele kampaaniatele. Facebooki kasutajate mõjutamine Euroopa Liidu vastaste sõnumitega on Suurbritannias kinnitust saanud.