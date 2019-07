Eestimaalased on mures ohtlike bussijuhtide ja sõitmiseks sobimatute bussidega, mida pakub bussifirma Atko. Protest Atko vastu on kasvanud nii suureks, et üle 500 inimese nõuab bussifirma tegevuse peatamist Facebooki grupis Stopp Atko.