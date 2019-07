Valgamaal on mitmete kohalike teele jäänud karupaar- Polja ja Proša, kes Venemaalt üle piiri tulnud. Metsloomaühing tuli välja pöördumisega, et karusid algaval jahihooajal maha ei lastaks. Keskkonnaamet on karude saatuse juba otsustanud.