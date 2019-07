Juuni lõpus põhjustas Hüüru elumajas tõsise põlengu laadimas olnud elektriratta aku, mis plahvatas ja süütas ümbritseva ruumi. Halvimast päästis ainult see, et toimunut märkasid noored, kes koheselt 112-e helistasid. Päästeameti statistikast selgub, et aastat 2016 kuni eilseni on esinenud 12 säärast juhtumit, kus erinevate seadmete/sõiduvahendite akud on süttinud laadimisel.